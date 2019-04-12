«طرق دبي» تدشن أول خط لحافلاتها إلى العين

المصدر: العين ـ وام

دشنت مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي خط الحافلات الجديد الذي أطلقته بين دبي ومدينة العين بوصول أول حافلة تسيَرها المؤسسة.

وأكدت دائرة النقل بإمارة أبوظبي - ممثلة بمركز النقل المتكامل - أهمية الخط الجديد، الذي يلبي الطلب المتزايد على خدمات الحافلات العامة بين إمارة دبي ومنطقة العين، ويعزز شبكة خطوط الحافلات العاملة بين إمارات ومدن الدولة، كما يوفر خيارات أكثر لرواد وسائل النقل الجماعي وتنقل أفراد المجتمع من سكان وزائرين وسائحين بين منطقة العين وإمارة دبي والمناطق الشمالية من الدولة.

وأضاف المركز أن الخدمة الجديدة تأتي ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بالدولة لتطوير الخدمات المقدمة لمستخدمي وسائل النقل العام وتعزيز شبكة النقل بالحافلات وجعلها أكثر سهولة ويسراً.

وينطلق الخط الجديد / E201 / من محطة حافلات الغبيبة في إمارة دبي إلى محطة حافلات العين بزمن تقاطر / 30 / دقيقة.. فيما يتوقع أن تستقطب الخدمة نحو 250 ألف راكب سنوياً.