تكريم المشاركين في ملتقى «K9» الدولي الثاني

المصدر: دبي ـ وام

كرم اللواء عبد الله الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، الخبراء والمشاركين في فعاليات «ملتقى K9» الدولي الثاني الذي نظمته إدارة التفتيش الأمني في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ واستمر لمدة يومين بنادي ضباط شرطة دبي.

وقال اللواء عبد الله الغيثي: إن الملتقى كان حافلاً بتقديم أحدث العروض والتجارب التي شارك فيها نخبة من المختصين والخبراء العالميين من 7 دول تضم دولة الإمارات وسلطنة عمان ومملكة البحرين وبريطانيا وجنوب أفريقيا وكرواتيا وأمريكا.

وتوجه اللواء الغيثي بالشكر لكافة المشاركين والفريق المشارك في إدارة التفتيش الأمني على جهودهم في إنجاح الملتقى الذي يهدف إلى رفع منظومة العمل الأمني لتعزيز الأمن والأمان ويبرز الدور الذي تقوم به إدارة التفتيش الأمني الـ«K9» في كبح ومكافحة الجريمة.