«الوطني» يوجّه 11 سؤالاً إلى الحكومة

المصدر: أبوظبي - البيان

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلستيه الثالثة عشرة والرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، يناقش خلالهما، مشروعين قانونين اتحاديين في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب، وفي شأن تنظيم السكك الحديدية، فيما يوجه الأعضاء 11 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة.

وحسب جدول أعمال الجلسة الثالثة عشرة يوجه الأعضاء 3 أسئلة إلى معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة مؤسسة مواصلات الإمارات، حيث ستوجه العضوة عزة سليمان بن سليمان سؤالاً لمعاليه حول «مدى جاهزية المدارس لاستقبال ودمج أصحاب الهمم»، فيما يوجه العضو حمد أحمد الرحومي سؤالاً حول «تدني نسب التوطين في مؤسسة مواصلات الإمارات»، ويوجه العضو سعيد صالح الرميثي سؤالاً حول «ممارسة الأنشطة الرياضية في المدارس»، كما يوجه العضو حمد أحمد الرحومي سؤالاً إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

كما يوجه الأعضاء خلال جلسة المجلس الرابعة عشرة ستة أسئلة، ثلاثة منها موجهة إلى معالي د. ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة.

فيما يوجه الأعضاء أحمد يوسف النعيمي، والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، وسالم علي الشحي، ثلاثة أسئلة إلى معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان.

مهنة المحاماة

يطلع المجلس خلال جلسته الثالثة عشرة على رسالة صادرة في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع «سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة»، وطلب مقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بشأن تأجيل مناقشة موضوع «سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية»، وطلب مقدم من لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بشأن تأجيل مناقشة موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس».