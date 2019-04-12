تأهيل كوادر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم للتعامل مع الإعاقات المتعددة

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون مع جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، البرنامج الإلزامي «كويست» للإعاقات المتعددة، وذلك في إطار الشراكة بين الجانبين لتنفيذ المشاريع المشتركة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتفاعل مع المجتمع، وتطوير المقاييس النمائية والتشخيصية والاختبارات التربوية والنفسية اللازمة لعمل المؤسسة، قدم البرنامج كوادر من الجامعة، وحضره عدد من الكوادر التربوية منتسبي المؤسسّة.

يهدف البرنامج - الذي استمر ثلاثة أيام وقدمه كوادر من الجامعة وحضره عدد من الكوادر التربوية منتسبي المؤسسّة - إلى تدريب المعلمين العاملين مع الطلبة شديدي ومتعددي الإعاقة حول سبل تقييم مهارات وقدرات الطلبة، واكتشاف عناصر القوة والضعف في أداء الطلبة، وسبل تنمية هذه القدرات وتطويرها إلى أقصى مدى ممكن، وذلك وفق المعالم والأنشطة والاستراتيجيات والوسائل المحددة في برنامج «كويست».

وقال عبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة: إن البرنامج الذي عقد بمقر مركز أبوظبي للرعاية والتأهيل التابع للمؤسسّة يأتي تنفيذاً لمذكرة التفاهم المشتركة الموقعة بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا.