«الإمارات لمتلازمة داون» تشارك في منتدى الجمعيات المساندة لذوي الإعاقة

المصدر: الشارقة - البيان

شاركت جمعية الإمارات لمتلازمة داون في المنتدى الخليجي الرابع للجمعيات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الذي نظمته جمعية أهالي ذوي الإعاقة تحت شعار (الريادة نحو عمل مستدام) بالتعاون مع الجمعية الخليجية للإعاقة بفندق سنترو – مطار الشارقة.

وقدمت عالية حسين درويش حسين عضو مجلس الإدارة في جمعية الإمارات لمتلازمة داون، ورقة عمل في المنتدى بعنوان «التمكين ومواجهة التحديات المالية»، استعرضت من خلالها تاريخ وإنجازات الجمعية منذ نشأتها في تأهيل وتمكين ودمج أصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون.

كما أشارت إلى أهم التحديات وأبرزها والمتمثلة في استدامة الموارد المالية، وقلة عدد الاختصاصيين في المجالات ذات الصلة وغيرها من التحديات.

واستعرضت أهم المبادرات التي قامت بها الجمعية لتنمية واستدامة الموارد المالية، واستقطاب الداعمين والرعاة، كما عرضت الخطة التطويرية والمستقبلية.

وأشاد الحضور بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجمعية في سبيل تمكين ودمج ذوي متلازمة داون، والدعم الكبير الذي تقدمه الجمعية لأسرهم.

أوراق عمل

وشارك في المنتدى عدد من الجهات والجمعيات الخليجية والمتطوعين، وتخلله طرح العديد من أوراق العمل الثرية، التي ركزت على الارتقاء بالعمل المؤسسي للجمعيات وتفعيل آلياته وتأهيل الكوادر والموارد الكافية وإدارة التغيير في عمل الجمعيات، واستعراض أفضل الممارسات والاستراتيجيات وآليات العمل المؤسسي الحديث لإدارة الجمعيات، وثقافة المشاريع الخيرية والوقف ودورها في استدامة عمل الجمعيات من خلال ترسيخ ثقافة الوقف المجتمعية وبناء وتنمية الشراكات والمشاريع المشتركة بين الجمعيات الخليجية، بالإضافة إلى النظرة المستقبلية الحديثة في تنمية واستدامة عمل الجمعيات، وطرح التحديات والحلول وتطوير البرامج بما يتناسق مع رؤى وخطط الحكومات المستقبلية.