إلزام مكاتب الاستقدام بمد فترة ضمان العامل المساعد إلى عامين

المصدر: أبوظبي - البيان

بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق إجراءات جديدة تُلزم بموجبها «مكاتب الاستقدام» بمد فترة ضمان العامل المساعد مدة عامين، وفقاً لضوابط محددة، تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة التي دخلت حيز التنفيذ أخيراً.

وأكد خليل خوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة، إلزام المكاتب المرخص لها بالتوسط لاستقدام العمالة المساعدة أو تشغيلها مؤقتاً، سواء كانت مراكز الخدمة «تدبير» أو المكاتب الأخرى التي لا تحمل علامة «تدبير»، بردّ كامل تكاليف الاستقدام أو جزء منها لصاحب العمل، وفقاً للمدة الزمنية المتبقية من عقد العمل.

وأوضح خوري أن رد كامل تكاليف الاستقدام لصاحب العمل، أو توفير عامل آخر وفقاً لرغبة الأخير، يكونان في حال وقوع أي من 4 حالات خلال الأشهر الستة الأولى من العقد.

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