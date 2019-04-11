إطلاق مسابقة أجمل حديقة منزلية ومدرسية في العين

المصدر: Ⅶ العين - داوود محمد

أطلقت بلدية مدينة العين النسخة الثالثة من مسابقة «حديقتي مدينتي» تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والتي أطلقتها دائرة التخطيط العمراني والبلديات للبلديات الثلاث، وتضم المسابقة فئتين هما فئة الحديقة المنزلية وفئة الحدائق المدرسية ضمن اشتراطات ومعايير محددة، وبقيمة جوائز تصل إلى 500 ألف درهم، وتستهدف كافة سكان مدينة العين، ويمكن التقديم للمسابقة من خلال مراكز خدمة المتعاملين أو عن طريق خدمة التسجيل الذكي «سمارت هب»، ويستمر حتى نهاية شهر أبريل، وسيتم التقييم بالتزامن مع فترة التقديم.

وأكدت المهندسة ناهد الظاهري، رئيس اللجنة الفنية للمسابقة، أن المسابقة تهدف إلى خلق مشاركة مجتمعية من جميع فئات المجتمع، للحفاظ على مظهر المدينة وتشجيع السكان على ترسيخ الاهتمام بالمظهر الخارجي للمدينة وتعزيز الاهتمام بالأشجار والورود وتجميل الحدائق المنزلية الداخلية والخارجية، إلى جانب تحقيق الاستدامة البيئية وإشراك المجتمع في دعم هذا التوجه، لتحقيق رؤية المسابقة نحو حدائق مستدامة تعزز جودة الحياة في أبوظبي، وتقوم المسابقة برفع مستوى وعي المعنيين في إمارة أبوظبي من خلال نشر ثقافة التشجير والزينة مع مراعاة الحفاظ على الموارد الطبيعية والمادية للإمارة واستدامتها.

وأضافت إن المسابقة تساهم بشكل كبير في ترسيخ الاهتمام بالمظهر الداخلي والخارجي للمنازل، وجمالية استخدام الأشجار والورود وتجميل الحدائق وتوفير بيئة صحية لأفراد المجتمع واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة وإثراء الشراكة المجتمعية.