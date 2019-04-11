مساعد وزير الخارجية للشؤون العسكرية يحضر حفل سفارة الأرجنتين

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

حضر الدكتور عبيد الحيري سالم الكتبي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون العسكرية والأمنية أول أمس حفل الاستقبال الذي أقامه فيرناندو رامون مارتينيز سفير جمهورية الأرجنتين لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في فندق أبراج الاتحاد في أبوظبي - سعيد عبدالله القمزي مدير إدارة شؤون الزيارات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدون لدى الدولة وأبناء الجالية الأرجنتينية المقيمة بالدولة.

وأشاد السفير الأرجنتيني - في كلمة له بهذه المناسبة - بالعلاقات المتميزة، التي تربط دولة الإمارات والأرجنتين والتي تشهد تطوراً وازدهاراً في مختلف المجالات.