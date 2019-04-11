«معهد أمن المنافذ» في شرطة أبوظبي ينفّذ ركن السعادة والإيجابية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

نفّذ معهد تدريب أمن المنافذ بمديرية أمن المنافذ والمطارات في قطاع شؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي فعالية «ركن السعادة والإيجابية» بالتنسيق مع سفراء السعادة ومركز إسعاد العاملين بشرطة أبوظبي ضمن جهود نشر قيم ومبادئ الإيجابية والسعادة والتسامح في بيئة العمل.وتضمنت الفعالية افتتاح مكتبة مصغرة للقراءة تضم مجموعة من الكتب متنوعة المعارف في الثقافة والعلوم والتاريخ والأدب والشعر.

وأكد العميد عبد النور عبدالله الشحي نائب مدير مديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات للشؤون الإدارية بشرطة أبوظبي اهتمام شرطة أبوظبي بتوفير البيئة التي تحقق السعادة والإيجابية للمنتسبين.