شرطة الفجيرة تكرّم الفائزين بجائزة أفضل موظف إيجابي

المصدر: Ⅶ الفجيرة - البيان

كرّم العميد محمد بن نايع الطنيجي نائب قائد عام شرطة الفجيرة الموظفين الفائزين بجائزة أفضل موظف إيجابي لعام 2018، من فئة الضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين من الجنسين.

وأكد الطنيجي أهمية هذا التكريم، في إطار سعي القيادة العامة للمساهمة في تحقيق السعادة لمنتسبيها، وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة.

وقال العميد محمد راشد الحفيتي مدير إدارة الموارد البشرية، رئيس فريق السعادة والإيجابية في بيئة العمل: إن جائزة الموظف الإيجابي هي إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة الداخلية لموظفيها، إيماناً منها بدور الموظف في نشر السعادة والإيجابية في بيئة العمل.