«الوطني» يبحث تعزيز العلاقات مع وفد برلماني كوري

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

التقى خلفان بن يوخه عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو جمعية الصداقة البرلمانية الآسيوية، أمس، في مقر المجلس، كيم جونغ هون رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكورية الإماراتية والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة إلى الدولة.

حضر اللقاء أعضاء المجلس كل من عزة سليمان والدكتورة نضال الطنيجي.

وأكد خلفان بن يوخه أن هذه الزيارة تسهم في إثراء العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين، مشددا على أن العلاقات البرلمانية الإماراتية الكورية تشهد تطورا ملحوظا في جو من التفاهم لما له من دور في تعزيز العلاقات الثنائية للانطلاق بها نحو آفاق أوسع في مختلف القطاعات.

وقال إن العلاقات بين الدولتين تسير وفق الخطط المرسومة من قبل قيادتي البلدين الصديقين.. مثمناً الدور البارز لرئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا، ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، لجهة التوقيع على مذكرة تعاون وتفاهم بين البرلمانين، والتي ساهمت في تعزيز تلك العلاقات الاستراتيجية وتحقيق المصالح المشتركة.

وأضاف إن افتتاح المركز الثقافي الكوري في الإمارات له دور كبير في رفد جسور التواصل الثقافي بين الشعبين الصديقين وبالتعاون المتنامي في المجالات التعليمية وزيادة عدد الطلبة الإماراتيين الدارسين في الجامعات الكورية إلى أكثر من 700 طالب، فضلاً عن التعاون في مجالات السياحة العلاجية والطب والعلوم التقنية.

من جانبه أكد كيم جونغ هون أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، مشيدا بنهج الإمارات وبالتطور الذي تشهده مسيرة الحياة البرلمانية.. مثمنا توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% من الدورة القادمة.