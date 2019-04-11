«الإمارات للدراسات» يحتفي بنجاح مبادرة «جري أبوظبي - مكة المكرمة»

المصدر: أبوظبي - وام

كرّم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أمس، الدكتور خالد جمال السويدي المدير التنفيذي للمركز، بمناسبة نجاح مبادرة «جري أبوظبي - مكة المكرمة»، التي قطع فيها مسافة تقدّر بنحو 2070 كيلومتراً، بين المدينتين جرياً وسيراً على الأقدام.

وقد بدأ الاحتفال بعزف النشيد الوطني لدولة الإمارات؛ ثم ألقى الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام المركز، كلمة ترحيبية بهذه المناسبة، عبّر فيها عن فخره واعتزازه بنجاح المبادرة، وقال إن «مشاعر الأبوة تعتريني، والفخر يغمرني بإنجاز ابني وقرّة عيني، الدكتور خالد الذي رفع رأسي عالياً، بخوضه تحدياً غير مسبوق، أظهر فيه الحرص على إبداع الأفكار والمبادرات التي ترفع راية الوطن خفّاقة في كل مكان، وتنشر بين الشابات والشباب قيماً فيّاضة بكل معاني الانتماء والولاء لقيادة دولة الإمارات الرشيدة، ولتوجهاتها في نشر ثقافة التضامن والمحبة والأخوة».