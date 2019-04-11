حاكم رأس الخيمة وولي عهده يعزيان راشد بو الحمام النعيمي في وفاة زوجته

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - وام

قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء لرجل الأعمال راشد جاسم بو الحمام النعيمي في وفاة زوجته.

وأعرب سموه - خلال زيارته خيمة العزاء بمنطقة الخران في رأس الخيمة - عن صادق العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة وذويها، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء، إلى رجل الأعمال راشد جاسم بو الحمام النعيمي، في وفاة زوجته.

وأعرب سموه، خلال زيارته خيمة العزاء بمنطقة الخران في رأس الخيمة، عن صادق العزاء والمواساة إلى أبناء المرحومة، جاسم وعبد العزيز، وإلى محمد جاسم راشد بو الحمام النعيمي مدير مركز سعادة المتعاملين في دائرة بلدية رأس الخيمة، في وفاة جدته، وإلى أسرة الفقيدة وذويها.

كما قدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، امس، واجب العزاء، في وفاة المغفور له إسماعيل محمد سعيد الأحمد.

وأعرب سموه، خلال زيارته خيمة العزاء، في منطقة الرفاعة، عن صادق العزاء إلى أنجال الفقيد يوسف ومحمد وحسن وجمال وعيسى وهيثم وحمد واسامة وسعيد وناصر وعلي واحمد وعمر إسماعيل الاحمد وإلى علي عبدالله الأحمد سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومحمد عبدالله الأحمد وياسر عبدالله الاحمد رئيس الاتصال الحكومي المؤسسي في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» في وفاة عمهم وإلى أسرة وذوي الفقيد.