شرطة رأس الخيمة تكرّم نخبة من الفرق والعناصر المتميزة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

كرّم اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بحضور العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، والمديرين العامين، وعدد من كبار ضباط الشرطة، نخبة من الفرق والعناصر الشرطية المتميزة بشرطة رأس الخيمة، في أداء مهامها الموكلة إليها بكفاءة وإخلاص.

وكرم طاقم البحث والتحري والضبط بقسم التحريات والمباحث الجنائية، الذين قاموا بضبط وكشف عدد من القضايا المهمة، كما كرم فريق تيسير حركة السير خلال الأمطار، لما قاموا به من تقديم يد العون، وتلبية نداء الواجب والمجازفة لإنقاذ العالقين في بعض الوديان، مثمناً جهود الفريقين المتميزة في أداء الواجب الوطني بأمانة وولاء.

كما كرم قائد عام الشرطة، الرقيب عبد الله محمد مراد، لتمكنه من استيقاف مركبة تعطل مثبت سرعتها على طريق الشيخ محمد بن زايد.