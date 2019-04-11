«قضاء أبوظبي» تحصد «درع الحكومة الذكية 2019»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

حصلت دائرة القضاء في أبوظبي على جائزة «درع الحكومة الذكية لعام 2019» التي تمنحها «أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية»، وذلك عن نظام إدارة القضايا CMS.

وكانت دائرة القضاء قد تسلمت الدرع خلال الحفل، الذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر وعدد من كبار الشخصيات الرسمية ورؤساء ومدراء العديد من المؤسسات الحكومية والوزارات لعدد من الدول العربية، حيث اعتبرت إدارة الجائزة النظام الفائز نقلة نوعية نحو تعزيز التحول الإلكتروني في المؤسسات الحكومية، وخلق بيئة عمل لاورقية بما يتوافق مع توجهات الحكومة الذكية.

وقدم المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، التهنئة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجل دائرة القضاء الحافل بالتميز، مشيراً إلى توجيهات سمو رئيس الدائرة وحرصه المتواصل على الاستخدام الأمثل لكافة موارد الدائرة البشرية والتقنية نحو تقديم أفضل الخدمات القضائية والعدلية وفق أرقى المعايير العالمية، وذلك في إطار جهود الدائرة نحو تبسيط الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات، بما يحقق الأولوية الاستراتيجية للدائرة المتمثلة في تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية، وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات.