شرطة دبي تستعرض النتائج الأولية لبرنامج «مجيب»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

ترأس اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع مجلس القيادات العليا في شرطة دبي، الذي ناقش استعراض النتائج الأولية لبرنامج «مجيب»، الذي ينفذه قطاع شؤون التميز والريادة، بهدف تعزيز قدرات مسؤولي القطاع، من خلال رفع مستوى الوعي للقدرات التنافسية محلياً، وتعزيز تنافسية شرطة دبي عالمياً، وتطوير الخبرات من خلال تشجيع الموارد البشرية لتعزيز أداء نتائج قطاع شؤون التميز والريادة، واستدامة توفير القادة، من خلال تأهيل الصف الثاني من القادة والمتعاقبين على الوظائف القيادية، وينقسم البرنامج إلى ثلاثة مستويات، وهي وعي القيادات التنفيذية، والقيادات النسائية، وقيادات المستقبل.

حضر الاجتماع، اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد لشؤون التميز والريادة، واللواء الدكتور محمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء محمد بخيت مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، واللواء عبد الله الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة.

كما استعرض الاجتماع، قرارات اجتماعات المجلس في عام 2018، وما تم تنفيذه منها، وعدد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، من ضمنها مشروع «صفر لجان»، المقدم من الإدارة العامة للتميز والريادة، والذي يهدف الوصول لصفر لجان خلال السنوات الثلاث القادمة، مع الاحتفاظ بتطبيق مبادئ الحوكمة.

كما استعرض الاجتماع، الملاحظات العامة والمقترحات بشأن الإجراءات الاستباقية لرجل الشرطة في موقع الجريمة.