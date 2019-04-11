«ملتقى K9» يناقش أحدث أساليب توظيف الكلاب البوليسية في العمل الأمني

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

شهد اللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، في القيادة العامة لشرطة دبي، انطلاق فعاليات ملتقى K9 الدولي الثاني في نادي الضباط بمنطقة القرهود، والذي يناقش أفضل الممارسات العالمية، في مجال توظيف الكلاب البوليسية في العمل الأمني، وذلك بحضور اللواء عبد الله الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، والعميد عبدالله خان، مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، والعميد أحمد رفيع، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والعقيد عارف عبدالله مرشد، مدير إدارة التفتيش الأمني K9، وعدد من ضباط شرطة دبي وخبراء الـ K9 على مستوى العالم.

تعزيز الأمن

من جانبه تقدم اللواء عبد الله الغيثي بالشكر إلى كل الخبراء العالميين المشاركين في الملتقى الهادف إلى رفع مستوى منظومة العمل الأمني لتعزيز الأمن والأمان، مؤكداً أهمية الكلاب البوليسية في العمل الشرطي، وضرورة تمكين وتدريب العنصر البشري في التعامل مع الكلاب البوليسية بحرفية، داعياً لتوظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في تسهيل التواصل بين العنصر البشري والكلاب البوليسية.

تكنولوجيا تفاعلية

وقال العقيد عارف عبدالله مرشد: إن شرطة دبي تحرص على التطوير المستمر في العمل الشرطي واستخدام أحدث التقنيات في مجال مكافحة الجريمة، بما يعزز من كشفها عن الجرائم والقبض على مرتكبيها بمهنية وحرفية عالية، مشيراً إلى أن ملتقى K9 في نسخته الثانية يستضيف خبراء من الوطن العربي والعالم، ويتميز بإضافة العديد من التقنيات الحديثة والشاشات التفاعلية وورش العمل والمحاضرات، التي يستطيع جميع المشاركين في الملتقى الحصول عليها بشكل تلقائي عبر هواتفهم الذكية.

وقال العقيد عارف إن الكلاب البوليسية في شرطة دبي أصبحت اليوم توظف في مهام تخصصية جديدة، منها الإنزال الجوي والبحث عن المفقودين تحت الماء بالإضافة إلى توظيفها في الفرق التكتيكية «SWAT».

نموذجية التفتيش

واستعرض الرائد صلاح خليفة المزروعي، رئيس قسم التفتيشات الأمنية، في إدارة التفتيش الأمني، تجربة شرطة دبي في توظيف الكلاب البوليسية، مستعرضاً نموذجية التفتيش في الفعاليات الكبرى، التي تقام سنوياً في إمارة دبي كاحتفالات رأس السنة الميلادية ومعرض دبي للطيران وكأس دبي العالمي.

وأشار المزروعي إلى أن شرطة دبي تحرص على تقديم الدورات التخصصية لفرق التفتيش الأمني ضمن أعلى المعايير العالمية، مشيراً إلى أن المعدات الحديثة المستخدمة في التفتيشات الأمنية للفعاليات، كجهاز كشف المعادن، وطائرات الدرون والغواصة المائية وغيرها قد عززت من أدوار شرطة دبي الاحترافية في مجال مكافحة الجريمة.

خبراء

أوضح اللواء محمد سعيد بخيت أن ملتقى K-9 الدولي الذي تنظمه شرطة دبي للعام الثاني على التوالي، يضم نخبة من الخبراء العالميين في مجال تدريب الكلاب البوليسية بهدف تبادل الخبرات المعرفية والعلمية، مشيراً إلى أن فعاليات الملتقى التي تستمر لمدة يومين ويتبعها كرنفال شرطة دبي لمحبي الكلاب البوليسية، يعكس الدور المهم، الذي تقوم به إدارة التفتيش الأمني الـ «K9» في كبح ومكافحة الجريمة.