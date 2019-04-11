تكريم المورّدين المتميزين في محاكم دبي للعام 2018

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

كرّم عبد الرحيم أهلي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال في محاكم دبي، بحضور عبد الواحد كلداري مدير إدارة الموارد البشرية، الموردين المتميزين في محاكم دبي لعام 2018 والذي بلغ عددهم 20 مورداً، وذلك من منطلق حرص واهتمام محاكم دبي وإيمانها الراسخ بأهمية الموردين ومجهودهم، وتقديراً لأدائهم المتميز وتعاونهم في تقديم منتجات وخدمات متميزة وفق مواصفات ذات جودة عالية تحقق متطلبات واحتياجات الدائرة.

وتقدم عبد الرحيم أهلي بالشكر للجهود التي قدمها الموردون، مشيراً إلى أنهم جزء لا يتجزأ من أسباب النجاح الاستراتيجي؛ وذلك لما تم تحقيقه من تعاون متميز في تلبية احتياجات محاكم دبي.