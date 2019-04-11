توقعات بسقوط أمطار رعدية غزيرة خلال الأيام المقبلة

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ مصطفى خليفة

مع تكاثر السحب الركامية على أغلب مناطق الدولة، سقطت أمس أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة شملت السمحة والشوامخ وسيح السلم وجبل علي وجميرا، كما هطلت أمطار رعدية على مطار دبي والعين ورأس الخيمة، وكانت غزيرة على منطقة الفقع وخفيفة على البطين ومناطق أخرى متفرقة، وكانت مصحوبة بالبرق أحياناً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وظل البحر مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً خاصة مع السحب في الخليج العربي، ومتوسطاً في بحر عمان.

وتوقع المركز الوطني أن يكون طقس اليوم «الخميس» غائماً مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحياناً، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة قد تصل سرعتها إلى 65 كم/‏س وتظل حالة البحر مضطربة إلى شديدة الاضطراب.

ووفقاً للمركز الوطني يكون طقس «الجمعة» غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع سقوط أمطار متفرقة على فترات متباعدة، وتكون رعدية أحياناً على بعض المناطق، كما يستمر نشاط الرياح الشمالية إلى شمالية شرقية وتكون قوية أحياناً مع السحب ومثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب مع السحب في الخليج العربي.

وتشتد حالة عدم الاستقرار الجوي يوم السبت المقبل، حيث تسقط أمطار مختلفة الشدة على أغلب مناطق الدولة، وتزداد غزارتها من حين إلى آخر ويصاحبها البرق والرعد وسقوط البرد وجريان الأودية.

وتزيد سرعة الرياح الشمالية الشرقية إلى شمالية غربية على المناطق المكشوفة وتصل سرعتها إلى 75 كم/‏س ويكون البحر شديد الاضطراب خاصة مع السحب في الخليج العربي ومضطرباً مع السحب في بحر عمان.

وتستمر الحالة إلى يوم «الأحد» المقبل، وتسقط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط البرد والبرق والرعد وجريان الأودية، وتقل كميات السحب تدريجيا ليلاً، ويستمر نشاط الرياح واضطراب البحر وارتفاع الموج.