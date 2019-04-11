225 مليون درهم عقود مواصلات الإمارات في دبي والشارقة خلال الربع الأول

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تمكّنت مواصلات الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري من توقيع مجموعة من العقود الجديدة والمجددة مع عدد من المتعاملين في دبي والشارقة، وذلك بقيمة تناهز 225 مليون درهم، ولمدد متفاوتة تمتد بين 3 إلى 5 سنوات لتقديم خدمات النقل والتأجير وإدارة الأساطيل.

وأكّد بدر العطار المدير التنفيذي للنقل والتأجير في دبي والشارقة بمواصلات الإمارات، أن المؤسسة توظف خبرتها التي تمتد لنحو 38 عاماً في مجال النقل والمواصلات، لخدمة شركائها ومتعامليها، من خلال تطوير حزمة خدماتها المتنوعة والشاملة، فضلاً عن الحلول المبتكرة التي تقدمها للمتعاملين لضمان سعادتهم والإسهام في تمكينهم من تحقيق التقدم المستمر في أعمالهم وخططهم التشغيلية، الأمر الذي أثمر إبرام مجموعة من العقود الجديدة والمجددة خلال الربع الأول بلغ عددها 15 عقداً مع 14 عميلاً في دبي والشارقة لمدد تعاقدية متفاوتة من 3 إلى 5 سنوات.

وأوضح أنه سيتم بناءً على العقود المبرمة تقديم خدمات نقل وتأجير وإدارة أساطيل لما يقارب 1820 حافلة ومركبة، و1010 سائقين، علاوة على توفير 173 جهازاً ذكياً لتتبع المركبات لخدمة هذه الجهات.