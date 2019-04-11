«تدوير»: إلزام العاملين في شركات مكافحة آفات الصحة بترخيص مزاولة المهنة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - منى خليفة

كشف المهندس محمد المرزوقي، مدير إدارة مشاريع مكافحة آفات الصحة العامة في مركز إدارة النفايات أبوظبي، «تدوير» أنه سيتم إطلاق مشروع في منتصف الشهر الجاري، يلزم جميع العاملين في مجال آفات الصحة العامة (المدير والمشرف، والفني والعامل) بالحصول على رخصة مزاولة مهنة، وهذه الرخصة ستجدد كل عامين وستكون صادرة من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وذلك للتأكد من أن جميع العاملين في هذا المكان مهنيون ومختصون ويملكون الخبرات اللازمة لاستخدام المبيدات الصحيحة في الأماكن المخصصة لها وبكميات مضبوطة لا تؤدي إلى أي أضرار في التوازن البيئي، مشيراً إلى أن عدد الشركات المعتمدة والمرخص لها مزاولة نشاط مكافحة الآفات في إمارة أبوظبي يبلغ 100 شركة وجميعها سيتم إلزامها بترخيص جميع العاملين فيها.

قاعدة بيانات

وقال المرزوقي في تصريحات للصحافيين على هامش مؤتمر آفات الصحة العامة الذي اختتم فعالياته أمس، إن قاعدة بيانات إدارة المكافحة المتكاملة الإلكترونية للآفات التي أطلقتها «تدوير» سجلت إلى الآن 95% من آفات الصحة العامة، وتم من خلالها ربط الحالات المرضية مع الناقل ما نتج عنه سيطرة كاملة قللت من استخدام المبيدات ومن وجود البؤر نفسها، مشيراً إلى أن القاعدة الإلكترونية قادرة على توثيق وتحليل النتائج وإرساء دعائم التخطيط وتوجيه العمل، والقدرة على استيعاب كل البيانات المتعلقة بعملية المكافحة وربطها بواقع العمل الميداني.

منهج علمي

وأكد المرزوقي، وجود حاجة ملحة لفتح تخصصات جامعية في مجال مكافحة الآفات، مشيراً إلى أن معظم الجامعات الإماراتية لا تدرس هذا المساق بالتفصيل، حيث نجد متخصصين في المبيدات والتصنيف، ولكن لا يوجد متخصصون في إدارة مكافحة الآفات بشكل كامل، مشيراً إلى أن الخبراء الموجودين في هذا المجال قلة، والدول العربية بصفة عامة تفتقر للكثير من الخبرات في مجال إدارة مكافحة الآفات، مؤكداً على أهمية افتتاح مساقات دراسية متعلقة بآفات الصحة العامة حتى تكون داعمة ورافدة في هذا المجال، ويتم من خلالها إعداد كوادر وطنية متخصصة، خاصة وأن أعداد المواطنين الموجودين في هذا المجال قليلة جداً، وحصلوا على خبراتهم من خلال الدراسة وحضور الورش والمؤتمرات المتخصصة التي تعقد في الخارج.

وقال: «دخلت هذا المجال منذ نحو 20 عاماً وقمت بزيارات متكررة لأكثر من 27 دولة منها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا واليابان والصين وسنغافورة للاطلاع على أحدث ما توصلوا إليه واكتساب الخبرات التي ساعدتنا في تطوير عقودنا وفي طرق خدماتنا خلال الفترات الماضية، ما أهلنا لأن نكون ضمن الفئة (أ) عالمياً وفقاً لتصنيف المنظمة الدولية لإدارة الآفات».

وأشار إلى أن تدوير توفر للمشاركين في المؤتمر شرحاً كاملاً لطرق المكافحة لمعظم الآفات الموجودة، سواء في المؤسسات الغذائية مثل الصراصير والقوارض، وآفات النمل الأبيض، ومحاضرات عن طرق السيطرة على البعوض، وآخر ما توصل إليه العلم في مجال المبيدات وكيفية اتخاذ الإجراءات الوقائية والتي بموجبها يتم السيطرة على 80% من الآفات.

واختتمت أمس فعاليات مؤتمر آفات الصحة العامة حيث شارك في أعمال المؤتمر الذي استمر على مدار يومين متتاليين نخبة من الخبراء والمتخصصين في مكافحة آفات الصحة العامة من داخل الدولة وخارجها.