1143 معاملة أنجزتها بلدية الظفرة عبر منصة «سمارت هب»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أنجزت بلدية منطقة الظفرة 1143 معاملة عبر المنصة الذكية «سمارت هب» خلال شهر مارس الماضي، أي ما يعادل 83% من مجموع الخدمات التي تم إنجازها خلال نفس الشهر، حيث تقدم المنصة الذكية «سمارت هب» 118 خدمة ومنها خدمات البيانات المكانية، والأراضي وتسجيل العقارات وشراء المواد الغذائية، وتسجيل الشركات، بالإضافة إلى خدمات البنية التحتية وتراخيص البناء والملاك والاستثمار والإعلانات.

وأشارت بلدية الظفرة إلى أنها تقدم أفضل الخدمات عبر المنصة الذكية انطلاقاً من توجيهات حكومتنا الرشيدة نحو التحول الرقمي لكافة الخدمات الحكومية في الدولة.

وتساهم المنصة الذكية في توفير الوقت والجهد على المتعاملين، وبلغت نسبة الرضا العام عن خدمات المنصة الذكية 75%، وتواصل البلدية تسجيل المتعاملين في المنصة الذكية من خلال مراكز تم في مدن الظفرة ليتمكن المتعاملون من الاستفادة من خدمات المنصة الذكية سمارت هب، وقد قامت بتسجيل موظفي منفذ الغويفات الحدودي في المنصة الذكية وتعريفهم بمشروع السيارة الذكية للبلدية والذي يهدف إلى الترويج للخدمات التي تقدمها البلدية والوصول إلى مختلف فئات المجتمع، وخاصة كبار المواطنين وأصحاب الهمم وحماة الوطن لإسعادهم، كما يهدف المشروع إلى المساهمة في تحسين المظهر العام والكشف عن المشوهات وتوعية المجتمع ومرتادي المناطق الصحراوية، للمساهمة في الحد من بعض التجاوزات والممارسات الخاطئة. وتم تخصيص الرقم المجاني 800850 للاستفسار عن خدمات المنصة الذكية والدعم الفني.