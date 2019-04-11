تقنيات لاصطياد البعوض

المصدر: Ⅶ أبوظبي-منى خليفة

عرضت شركات محلية وعالمية، على هامش مؤتمر آفات الصحة العامة، المنعقد في العاصمة أبوظبي، حلولاً تقنية ومبيدات جديدة للسيطرة على الآفات ونواقل الأمراض، وخلال جولة قامت بها «البيان» في أروقة المعرض، التقت بشركة بويكر العالمية، التي عرضت أحد أهم ابتكاراتها التقنية في مجال مكافحة البعوض، حيث يعتبر جهاز «بي جي موسكيتير»، حلاً ثورياً جديداً، حاصلاً على براءة اختراع في مجال مكافحة البعوض، باعتباره أحد أخطر نواقل الأمراض على مستوى العالم.

وقال كريم بيوض مدير التبادل التجاري لمجموعة بويكر العالمية، تكمن الفكرة في عملية ثلاثية الأبعاد، حيث يتمثل أول إجراء في إزالة أماكن التكاثر الطبيعية، وهو أي مكان به مياه راكدة، إذ تم تصميم المصيدة البلاستيكية القوية، لتوضع في الحديقة، أو في الفناء الخلفي للمنزل، وتم تجربتها واختبارها في جميع أنحاء العالم، ويتم وضع المصيدة أيضاً بالقرب من مناطق استراحة البعوض، مثل الشجيرات والنباتات الكثيفة، وبعيداً عن الطوابق والباحات، وبهذه الطريقة، سوف يصطاد الفخ البعوض قبل أن يصل إلى الفناء ويضايق السكان.

والحل الثاني، يتمثل في مصيدة مخصصة للبعوض، الذي يبحث عن غذاء «دم الإنسان»، وهو جهاز حاصل على براءة اختراع من ألمانيا، إذ يصدر الجهاز رائحة كيميائية شبيهة برائحة جلد الإنسان، وتجذب هذه الرائحة البعوض، ليعلق في شفاط خاص، ويتم القضاء عليه.