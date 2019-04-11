«الصحة» تحذر: المكمل الغذائي الخاص بتنظيف الشرايين غير مسجل

المصدر: دبي ـــ البيان

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من مخاطر شراء الأدوية من المواقع الإلكترونية أو الاعتماد على إدعاءاتها، كما حذرت من تناول مكمل غذائي من خميرة الأرز الحمراء يدَّعي القدرة على تنظيف الشرايين، وأكدت أن المنتج المذكور غير مسجل في الوزارة وغير معروف المواصفات، وأن جميع المعلومات المتداولة عنه مضللة، وغير علمية وتؤدي لمخاطر صحية على مرضى الكوليسترول وضغط الدم.

ورصد فريق التفتيش الإلكتروني التابع للوزارة، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل بملامح آسيوية يتكلم بلغة إنجليزية ويستعمل مفردات عربية، يروج لمنتج طبيعي يحوي خميرة الأرز الحمراء، مدّعياً قدرته على تنظيف الشرايين، والتخلص من الكوليسترول والدهون وضغط الدم العالي والوقاية من الجلطة القلبية، ويسهم بتحسن الدورة الدموية وارتفاع النشاط البدني وتحسّن الذاكرة ونمط النوم، وذلك بعد استعمال المنتج لمدة شهر.

وأوضح الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الترويج لاستخدام مكملات غذائية مجهولة المصدر وغير مرخصة من الهيئات الدوائية العالمية والجهات الصحية بالدولة، يعتبر أمراً غير مقبول أخلاقياً وطبياً، وقد يترتب عليه مخاطر صحية، نظراً لعدم وجود دراسات وبيانات كافية عن المنتج ومواصفاته.

وحذر بشدة أفراد المجتمع من المخاطر الجسيمة، الناتجة عن قيام بعض زوار مواقع التواصل الاجتماعي بشراء مثل تلك الأدوية والمكملات الغذائية عبر الإنترنت لتصلهم إلى باب منزلهم، تماماً مثلما يشترون الساعات والملابس والأجهزة الإلكترونية. وقال: «إن شراء الأدوية عن طريق الإنترنت ظاهرة موجودة في جميع دول العالم، مشيراً إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع لديها إجراءات مشددة للحد من دخول هذه المكملات لسوق الدولة، ومنها وجود موظفين تابعين للوزارة مع موظفي الجمارك في مطارات الدولة ومنافذها، وعند ضبط أي منتج منها عن طريق أجهزة التفتيش تحول إليهم، ومن ثم يتم إتلافها».