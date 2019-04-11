إنتاج فيلم وثائقي عن الشرطة النسائية في دبي

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان

زار وفد شرطة دبي، أمس، كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية في دبي، برئاسة الرائد سيف الزعابي يرافقه مجموعة من عناصر الشرطة النسائية العاملة في حماية الشخصيات المهمة.

شاهد الوفد فيلماً وثائقياً بعنوان «دُشمة» أعدته مجموعة من طلبة الكلية، وحضر العرض الدكتور جهاد نادر، نائب رئيس الجامعة للتطوير المؤسسي، والدكتورة كارول مفرج، مساعد عميد الكلية، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الكلية وعدد من الطلبة.

مسؤولية

وقد أشاد الرائد سيف الزعابي بالمستوى الفني للفيلم الذي ألقى الضوء على الشرطة النسائية في دبي ودورها في تحمل المسؤولية إلى جانب الرجل في حفظ الأمن وحماية الشخصيات. وحرص فريق العمل خلال 20 دقيقة «مدة الفيلم» على إظهار التدريبات العملية والاستماع إلى آراء عناصر الشرطة النسائية حول مهامهم اليومية ومستوى الأداء الميداني في هذه المهام الصعبة.

وفي نهاية الزيارة، قدم الدكتور جهاد نادر درعاً تذكارية للرائد سيف الزعابي وشهادات تقدير لعناصر الشرطة النسائية والوفد المرافق تقديراً لجهودهم في مساعدة فريق الطلبة لإنجاز الفيلم الذي اعتمدته شرطة دبي كفيلم وثائقي تعرضه على الوفود الزائرة لها لتعريفهم بالمستوى المتقدم للشرطة النسائية في دبي، ودورها في حماية الشخصيات المهمة.