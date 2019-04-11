الفائز بـ«حمدان الطبية» يتبرّع بها لمرضى «التنسج العضلي الليفي»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلن البروفيسور فريدريك إس كابلان من فيلادلفيا، الحائز على جائزة حمدان الدولية الكبرى في الاضطرابات العضلية الهيكلية في الدورة العاشرة، عن تبرعه بقيمة الجائزة التي تبلغ 250.000 درهم إماراتي لعلاج مرضي التنسج العضلي الليفي، وهو اضطراب نادر ومُعطل يشكِّل فيه الجسم هيكلاً عظمياً آخر للعظام غير المتجانسة.

تخفيف

توجّه البروفيسور كابلان بجزيل الشكر والامتنان لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس هيئة الصحة قائلاً: «إن فوزي بجائزة حمدان العالمية للعلوم الطبية في مجال الاضطرابات العضلية الهيكلية هو شرف كبير لي».

وأضاف: «آمل أن تكون الأبحاث التي أجريتها مع زملائي خلال الثلاثين سنة الماضية قد مهدت الطريق لتخفيف معاناة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تكوين العظام خارج الهيكل». وكشف البروفيسور كابلان أستاذ طب العظام الجزيئي لصندوق إيزاك آند روز ناسو الوقفي، ورئيس قسم طب العظام الجزيئي في كلية بيرلمان للطب التابع لنظام جامعة بنسلفانيا الصحي، والذي كانت أبحاثه تحدياً لكثير من الاعتقادات السائدة في الطب العضلي الهيكلي، كشف أنه تبرع بقيمة الجائزة إلى جمعية الاتحاد الدولي للتنسج العضلي الليفي لتوفير المنح اللازمة التي تضمن استمرار العلاج للمرضى بالتنسج العضلي الليفي خلال السنوات المقبلة.

دعم

ومن جانبه قدّم عبد الله بن سوقات الشكر لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، لدعم سموه المستمر لجميع فعاليات الجائزة، كما أشاد بمبادرة البروفيسور كابلان الإنسانية. جدير بالذكر أنه تم تكريم البروفيسور كابلان في الدورة العاشرة لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، حيث تفضل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، راعي الجائزة، بتكريم 16 فائزاً في حفل كبير أقيم بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور العديد من الوزراء والشيوخ والمسؤولين بالقطاعات الصحية والطبية، وكبار الشخصيات والوفود الرسمية الممثلة لدول الفائزين.