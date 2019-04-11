«صحة» تطلع على التجربة الكورية في الرعاية الصحية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

قام وفد من شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، بزيارة لجمهورية كوريا الجنوبية، تلبية لدعوة من وزارة الصحة والرعاية الكورية، للمشاركة في المؤتمر العالمي للرعاية الصحية، والذي نظمه معهد (KHIDI) لتطوير صناعة الصحة.

وضم الوفد وحيدة خليل عبدالله، مدير إدارة علاقات العملاء، وثريا محمد البلوشي، مدير إدارة المعلومات الطبية، وعائشة محمد المطوع، مدير قسم شؤون الأطباء في شركة «صحة».

والتقى الوفد مع بارك نيونغ هو، وزير الصحة والرعاية في كوريا، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وتدريب الكوادر الطبية الإماراتية في الجامعات والمستشفيات الكورية، وسبل ترويج السياحة الطبية في كوريا.

تعاون

كما التقى وفد «صحة» مع عبد الله سيف علي النعيمي سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية الكورية الجنوبية وأعضاء البعثة الدبلوماسية للدولة، واستعرضا سبل التعاون في مجال توفير العلاج الطبي لبعض الحالات من أبناء الإمارات، وتسهيل عملية وصولهم إلى كوريا.

وقام الوفد كذلك بزيارة مستشفى ريبوم الطبي، وجامعة كيونغ هي وك أتش يو للطب الكوري، ومستشفى سيئول، وأسان، وسيفيرانس، وأنام، للتعرف على التجربة الكورية في الرعاية الصحية، واطلع الوفد خلال الزيارة على التقنيات الحديثة المستخدمة في قطاع الرعاية الصحية، وتجربة كوريا في السياحة الطبية، إلى جانب خدمات رعاية المتعاملين، وقام بزيارة للمرضى المواطنين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات الكورية واطمأن على حالتهم الصحية، وسير العلاج الذي يتلقونه، وقدم لهم الهدايا.