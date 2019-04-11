«إسلامية دبي» تستكمل استعداداتها لاستقبال رمضان

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

استكملت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث تواصل إدارات قطاعاتها المختلفة اجتماعاتها لتفعيل الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة لإنجاز خطة استقبال الشهر الفضيل، لجعل رمضان شهر ذكر وعبادة وتلاوة وفرصة لبث روح التسامح والتعايش وتحقيق المزيد من التلاحم الاجتماعي والترابط الحضاري بين جميع فئات وشرائح المجتمع.

خطط عمل

وأكد الدكتور عمر الخطيب المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية أن الدائرة استكملت استعداداتها لشهر رمضان المبارك، من خلال خطط عمل مدروسة تقوم على تغطية جميع مناطق الإمارة، وتشتمل على تنظيم المحاضرات، والندوات الدينية، وجلسات الإفتاء طوال أيام الشهر الفضيل في المساجد، وعدد من المؤسسات العامة والخاصة، سيلقيها علماء من داخل الدائرة فضلاً عن الضيوف المدعوين للمشاركة من الدول العربية والإسلامية، كما ستقدّم من خلالها فتاوى حيّة ومباشرة للجمهور، بالإضافة إلى توزيع الحقيبة الرمضانية والتي تتضمن: دليل الصائم، ومختصراً ميسراً في فقه الصيام وصلاة العيدين، وفتاوى الصيام وزكاة الفطر، والأذكار والأدعية من الكتاب والسنة، وإمساكية رمضان، وجدارية رمضان، كما سيوزع كتاب الفتاوى من إصدار إدارة الإفتاء في الدائرة، ويتضمن أهم الفتاوى الدينية المتعلقة بالحياة اليومية والعبادات والمعاملات.

وأضاف الخطيب: إن الشؤون الإسلامية في الدائرة تشهد خلال الشهر الفضيل حراكاً يتناسب ومكانة شهر رمضان المبارك، ووجوداً جماهيرياً حاشداً يتميز بحضوره جميع فعالياتها وأنشطتها التي تنظمها عبر جميع الإدارات المعنية بذلك، ومنها مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية في البرشاء، والذي يعنى بتوصيل تعاليم الإسلام، ورسالته الحضارية إلى العالم كله، من خلال المسلمين الجدد، واستقطاب غير المسلمين وتعريفهم بالإسلام.

وتابع: كما تواصل إدارة مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم في الورقاء التابعة للدائرة إقامة دورات تحفيظ القرآن الكريم، ومسابقاتها، وتخريج دفعات من الحفاظ والحافظات، والمشاركة في المسابقات المحلية والدولية خلال شهر رمضان، وتقديم دورات تعليمية خاصة بأصحاب الهمم.

بدوره أوضح مروان الشحي المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع شؤون المساجد أن إدارة هندسة ورعاية المساجد نهضت بدورها في إتمام أعمال الصيانة اللازمة للمساجد.