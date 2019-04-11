328 طلعة جوية لشرطة أبوظبي في الربع الأول من 2019

المصدر: أبوظبي - البيان

نفّذت إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية 328 طلعة جوية في الربع الأول من العام الجاري 2019، تضمنت 107 طلعات للمهام الشرطية، و 142 تدريبية، و12 للإسعاف الجوي، و67 طلعة للمهام الأخرى.

وعقدت الإدارة 23 دورة تدريبية متخصصة تضمنت 13 دورة في الطيران التشبيهي استفاد منها 26 طياراً، و 4 دورات طيران تكتيكي لـ 8 طيارين، ودورات: «قائد طائرة» لاثنين من الطيارين، و«ملاح جوي تأسيسية» لثلاثة ملاحين، وتأسيسية لمشغلي أنظمة التصوير الجوي الحراري لاثنين من المنتسبين، و3 محاضرات عن كيفية التعامل مع الطائرات عقدت بالمعهد المروري في العين- ومدارس الشرطة.جدير بالذكر أن طيران شرطة أبوظبي تقدم مجموعة من الخدمات المجتمعية والإنسانية في إنقاذ الأرواح.