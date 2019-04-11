تواصل منافسات بطولة الشرطة للفرق التخصصية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تواصلت لليوم الثاني على التوالي منافسات بطولة الشرطة الثانية للفرق التخصصية التي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي في المدينة التدريبية بمنطقة الروية.

وذلك نظم رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وحضور اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.

وشهدت المنافسات التي حضرها اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، والعميد عارف علي عبيد الريس، مدير اتحاد الشرطة الرياضي، وعدد من كبار الضباط، تعامل الفرق التخصصية مع نوعين من السيناريوهات، أولها سيناريو إنقاذ ضابط مصاب ونقله من الميدان إلى منطقة آمنة، فيما الثاني تمثل في الصعود والنزول من على البرج.

وأظهرت الفرق التخصصية حرفية عالية وسرعة في التعامل مع السيناريوهين بسبب الاستعداد وسط منافسة قوية وإصرار كبير على التفوق.

وتتنافس 8 فرق في بطولة الشرطة للفرق التخصصية الثاني، منها فريقان من شرطة دبي، وفريقان من شرطة أبوظبي، وفريق من شرطة رأس الخيمة، وفريق من شرطة الفجيرة، وفريق من وزارة الداخلية «ق71».