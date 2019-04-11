19 بلاغاً لتجمعات مياه الأمطار

المصدر: Ⅶ دبي - وائل نعيم

تلقت بلدية دبي 19 بلاغاً حول تجمعات الأمطار التي هطلت أول من أمس، وتم معالجتها بشكل فوري وتنظيف وإزالة الآثار الناتجة من تجميع مياه الأمطار.

وقال المهندس عبد المجيد سيفائي مدير إدارة النفايات في بلدية دبي، ورئيس فريق غيث دبي بالإنابة، لـ«البيان»: في إطار سعي بلدية دبي لتوفير بيئة نظيفة ومستدامة لأفراد المجتمع في إمارة دبي، تم تشكيل فرق عمل مجهزة بكل الأدوات والمعدات اللازمة للتعامل مع حالات عدم الاستقرار الجوي وهطول الأمطار، وذلك من خلال إيجاد أماكن تجمعات المياه في مختلف مناطق الإمارة وانخفاض مستوى الأرض، لافتاً إلى أن فرق العمل قامت بتنظيف وإزالة الآثار الناتجة عن تجميع مياه الأمطار في المناطق السكنية والحيوية، وما زال العمل مستمراً في بعض المناطق الطرفية والصناعية.

وأضاف: تم إسناد عمليات متابعة التصريف الآلي لمياه الأمطار إلى 850 عامل نظافة وجهازاً إشرافياً ورقابياً وميدانياً مكوناً من 95 موظفاً.