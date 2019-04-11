تطوير حديقة البحيرة في أبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي ــ أحمد سعيد

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي - بلدية مركز المدينة، مشروع إعادة تأهيل وتطوير حديقة البحيرة في كورنيش أبوظبي، حيث شمل التطوير، المنطقة المحاذية لأطراف البحيرة الصناعية، وذلك بالرصف، وبتوسعة الممشى القائم، وإضافة رصيف من البلاط، وإزاحة السياج الحديدي لتجاور أطرف البحيرة الصناعية، ما وفر مساحة إضافية مفتوحة للجلوس، كما تم تركيب مقاعد خشبية مستدامة، تتحمل جميع أنواع الطقس، وبجانبها تم تركيب سلال القمامة.كما شملت أعمال التأهيل، تركيب أنظمة إنارة حول البحيرة، تعمل بالطاقة الشمسية، وذلك في إطار حرص بلدية مدينة أبوظبي على تطبيق معايير الاستدامة، باستخدام الطاقة النظيفة، الأمر الذي يؤدي إلى ترشيد استهلاك الطاقة.



وتضمنت أعمال إعادة التأهيل، تركيب أنظمة إنارة تجميلية داخل البحيرة، والتي أعطت بعداً جمالياً خلال الليل، بالإضافة إلى ذلك، تم الانتهاء من صيانة وتأهيل الجسر العابر فوق البحيرة الصناعية.