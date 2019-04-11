محاضرة للتعريف بأهمية ترشيد استهلاك مياه الري

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أخيراً، بمجلس مدينة زايد في منطقة الظفرة، محاضرة بعنوان (ترشيد استهلاك مياه الري في المزارع)، وذلك بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، قدمها المهندس مبارك علي المنصوري، بحضور عدد من رواد المجلس.

وأكد المنصوري أهمية الحفاظ على الموارد المائية في ظل شح المصادر المتجددة لها، والذي تفرضه الطبيعة المناخية والجغرافية للمنطقة، من خلال ضمان الاستغلال الأمثل لها وتجنب الممارسات الخاطئة التي تزيد من تفاقم مشكلة هدر المياه واستنزاف مواردها، موضحاً أن القطاع الزراعي هو المستهلك الأكبر للمياه، لذلك يضطلع المزارعون بدور مهم للحفاظ على المياه من خلال تبني تقنيات الري الحديثة والأكثر كفاءة واعتماد الأنماط الزراعية الموائمة لمناخ المنطقة والتي من شأنها تقليل استهلاك المياه المستخدمة في الري، وفي الوقت ذاته تعزيز كفاءة الإنتاج الزراعي.

وأشار إلى أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تحرص على تمكين المزارعين المحليين للنهوض بزراعتهم والارتقاء بمهاراتهم وخبراتهم من خلال العديد من البرامج والمشاريع التي تنفذها على مدار العام، إلى جانب الخدمات الفنية والإرشادية التي تقدمها لهم في سبيل تطوير مزارعهم وتعزيز الإنتاج فيها وصولاً للنهوض بالمنتج المحلي وتعظيم مساهمته في دعم الأمن الغذائي الوطني، لافتاً إلى إيمان الهيئة بضرورة التواصل الدائم والفعّال مع المزارعين ومربي الثروة الحيوانية وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية المتبعة.

وتحدث المنصوري عن أهمية التطبيق الزراعي الذي أطلقته الهيئة أخيراً عبر متاجر التطبيقات للهواتف الذكية باسم «دليل الإرشاد الزراعي».