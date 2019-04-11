387 ألف منتسب «للمنصة الوطنية للتطوع»

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ عدد المسجلين في المنصة الوطنية للتطوع «متطوعين دوت إمارات»، 386 ألفاً و994 متطوعاً ومتطوعة، وذلك بحسب أحدث إحصاءات الموقع الإلكتروني الرسمي للمنصة.

وتوفر المنصة لجميع الأعضاء المنتسبين، 6753 فرصة تطوعية في أكثر من 420 مؤسسة على مستوى الدولة، وتمكنهم من تأدية مهامهم المجتمعة بشكل سلس في بيئة محفزة.

وتعكس الأرقام، الإقبال المتزايد من المواطنين والمقيمين في الدولة، على الالتحاق بالعمل التطوعي الذي تسعى الإمارات إلى تحويله لممارسة مستدامة، ترتقي بمفاهيم التسامح والمساهمة المجتمعية.

وتعتبر المنصة الوطنية للتطوع، أول منصة ذكية من نوعها، والأكبر على مستوى الدولة، كمنصة شاملة وتفاعلية لتطوير وتنظيم الجهود التطوعية في الدولة، لتعبر عن الصورة المضيئة للتكافل والتلاحم المجتمعي، الذي يتمتع به أبناء الدولة والمقيمون على أرضها، ومدى تمسكهم بالمبادئ والقيم المرتبطة بالهوية الوطنية.