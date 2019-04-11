المصدر: دبي - البيان

نظمت جمعية الإمارات لمتلازمة داون في مقرها الرئيسي بدبي وبالتعاون مع المستشارة والمدربة فادية جميل عبدالقادر، دورة لموظفيها عن بناء العلامة الشخصية باستخدام لغة الجسد بحضور كافة الموظفين وعدد من أعضاء مجلس الإدارة

وقالت الدكتورة منال جعرور رئيس مجلس الإدارة: «نسعى لتقديم العديد من الدورات والورش للموظفين، والتي تسهم في تبادل ونشر المعرفة وتطوير المهارات لديهم سواء التخصصية أو العامة».

وأكدت المستشارة فادية على أهمية لغة الجسد في إظهار قوة الشخصية وبناء الثقة في العلاقات الاجتماعية على الصعيد العملي والشخصي، موضحة أن التواصل باستخدام لغة الجسد يشكل ما يقارب 60% من محتوى التواصل كحد أدنى وقد يصل إلى 100%.

وقامت المستشارة فادية بتعريف لغة الجسد: بأنها الإشارات والمعلومات التي يرسلها الإنسان إرادياً أو لاإرادياً إلى الآخرين، ومن ذلك إيماءات الوجه ووضعية الجسد والمظهر الخارجي والزينة وطريقة الحركة والمشي والتعامل مع الأشياء وما إلى ذلك؛ ويتجاوز حدود تطبيق لغة الجسد على ذات الإنسان بل قد يتجاوزها ليستخدم في فهم مشاعر الآخرين من حوله والتعامل معها في الوقت المناسب.