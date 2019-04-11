«الهلال» تنفذ حملة لمكافحة أمراض العيون في المغرب

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

تنفذ هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمبادرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر «أم الإمارات»، حملة صحية لمكافحة أمراض العيون في المغرب يستفيد منها 5 آلاف شخص في القرى والمناطق النائية، وذلك ضمن مبادرات سموها للحد من المعاناة الصحية للشرائح والفئات الضعيفة.

وتتضمن الحملة إجراء عمليات إزالة المياه البيضاء (الكتاراكت) وزراعة العدسات باستخدام تقنيات جراحية متقدمة لنحو ألفي مريض إلى جانب إجراء الكشف الطبي لمرضى العيون وتوفير الأدوية اللازمة والنظارات الطبية لثلاثة آلاف شخص.

وتوجه إلى العاصمة المغربية الرباط وفد من هيئة الهلال الأحمر برفقة فريق طبي لتدشين الحملة، التي تستمر برامجها العلاجية والجراحية في مجال طب العيون على مدار عام كامل.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر أن مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لمكافحة أمراض العيون في المغرب تجسد الدور المتعاظم لسموها في تلبية الاحتياجات الإنسانية والصحية والتنموية للشعوب والمجتمعات التي تعاني وطأة الظروف، وتحقق تطلعات القيادة الرشيدة واستراتيجية الإمارات في استدامة العطاء من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية طموحة وذات أثر عميق في تعزيز قدرة تلك المجتمعات، وتوفر خدمات ضرورية في الصحة والتعليم والقضايا الاجتماعية وتحسين أوضاع الأمومة و الطفولة، مضيفاً أن مبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك المتنوعة تمثل رسالة تضامنية قوية مع الأوضاع الإنسانية في مختلف الساحات.

وقال الفلاحي: إن الحملة تجد المتابعة والاهتمام من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر، مؤكداً حرص سموه الدائم على تعزيز جهود الهيئة ومبادراتها على الساحة المغربية، مشيراً إلى أن الهيئة كانت على الدوام داعماً أساسياً وسنداً قوياً للشعب المغربي.



أفكار مبدعة

قال الدكتور محمد الفلاحي إن هيئة الهلال الأحمر واظبت على تبني الأفكار المبدعة والخلاقة خاصة في الحقل الطبي الذي يمثل أولوية بالنسبة لاهتمامات الهيئة وجهودها لصون الكرامة الإنسانية، لذلك نفذت الهيئة حملات سابقة لمكافحة العمى في الدول الشقيقة والصديقة بمشاركة أطباء اختصاصيين أكفاء في جراحة وطب العيون، ويعملون في إطار تطوعي إنساني لإيصال رسالة الهلال الأحمر السامية إلى مختلف الشعوب التي تعاني من مصاعب صحية، مشيراً إلى أن حملات الهيئة السابقة حققت نجاحات باهرة في كل من جامبيا والسودان وتنزانيا.