أمينة الطاير تثمّن دعم القيادة لبرنامج تمكين المرأة العربية بمهام حفظ السلام

المصدر: Ⅶ دبي - وام

ثمّنت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي رئيسة مجلس الإدارة، الدور الريادي والاستثنائي الذي قدمته الإمارات ممثلة في القيادة الرشيدة بالدولة في دعم ومساندة برنامج تمكين المرأة العربية في مهام حفظ الأمن والسلام والمقام في العاصمة أبوظبي، والذي يحقق أهدافاً نبيلة وكريمة أبرزها تطوير قدرات المرأة العربية وإمكاناتها للمشاركة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام والأمن حول العالم.

وقالت في تصريح لها: نشعر بالفخر والإعزاز لهذا الحدث التاريخي الهام.. ولا شك أن استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لوفد المشاركات في هذا البرنامج يؤكد ويعزز تلاحم القيادة ودعمها لتمكين المرأة في فضاءات الأمن والسلام، وتبقى كلمات سموه خلال اللقاء مع المشاركات في برنامج تمكين المرأة العربية في حفظ الأمن والسلام رسالة تاريخية للعالم أجمع تعزز أن المرأة العربية سند الاستدامة وواحة الأمن والأمان والسلام.

وأضافت: إن المتأمل والمتعمق في كلمات سموه خلال هذا اللقاء والتي فحواها.. «إن تعزيز قدرات ومهارات المرأة العربية في مجالات حفظ الأمن والسلام يسهم في إعداد كوادر نسائية عربية مؤهلة قادرة على القيام بدور فاعل في خدمة شعوبهن وشعوب العالم وحفظ أسس الأمن والسلام الإقليمي والدولي وتحقيق السلم والتنمية فيهما، مؤكداً حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على المساهمة الفاعلة في كل ما يحقق الأمن والاستقرار ويعزز قيم السلام والتعايش والعدالة في العالم» يدرك صدق القول.