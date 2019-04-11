شرطة أبوظبي تشارك في حملة «أسرة متماسكة»

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت شرطة أبوظبي في حملة التوعية الاجتماعية الأولى تحت شعار «أسرة متماسكة مجتمع متسامح وطن آمن»، التي أطلقتها مؤسسة التنمية الأسرية برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» وتستمر حتى 15 مايو المقبل.

وأكد العميد على سالم البادي مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بقطاع أمن المجتمع اهتمام شرطة أبوظبي بالمحافظة على الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية.

وأوضح أن رؤية مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورؤيته العميقة في الاستدامة وبناء الإنسان وتعزيز الأواصر الأسرية في المجتمع جعل من الإمارات أفضل الدول عالمياً في الأمن المجتمعي والأسري.