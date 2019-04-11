نورة السويدي تعرب عن تقديرها لدعم «تراحم الخيرية» لأصحاب المهن التراثية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أعربت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، عن شكرها وتقديرها للدعم الذي تقدمه مؤسسة تراحم الخيرية التابعة لمصرف الإمارات الإسلامي لمجموعة من أصحاب المهن التراثية في الإمارات.

ووصفت السويدي مبادرة المؤسسة للمساهمة في دعم التراث الشعبي في الدولة، بأنها تقدير من مصرف الإمارات الإسلامي للدور الذي يقوم به الاتحاد النسائي العام في رعاية المهن التراثية بدولة الإمارات والحفاظ عليها.

وأكدت السويدي أن الاتحاد النسائي العام وبتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية توجه دائما بالتواصل مع المؤسسات المجتمعية لإشراكها في رعاية المهن التراثية الشعبية للدولة، خاصة وأن الاتحاد النسائي لديه إدارة لرعاية التراث والحفاظ عليه من الاندثار، وتشارك هذه الإدارة في العديد من المؤتمرات والمهرجانات التي تهتم بالمهن والتراث الشعبي محليا ودوليا.

تواصل

وقالت السويدي إن الاتحاد النسائي العام على تواصل مستمر مع المؤسسات المجتمعية من اجل المشاركة في رعاية القضايا المجتمعية في البلاد، خاصة ما يتعلق بالمرأة الإماراتية واهتمامها الكبير بتراثها الأصيل والحفاظ عليه.