دعوة الجامعات حول العالم للمشاركة في جلسة عن «ديكاثلون الطاقة الشمسية»

المصدر: دبي - البيان

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الجلسة النقاشية الثانية عبر الإنترنت (webinar) حول المشاركة في الدورة الثانية من مسابقة ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق الأوسط 2020، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الساعة 5 مساءً بتوقيت الإمارات.

وقد دعت الهيئة الجامعات حول العالم للتسجيل في الدورة الثانية من المسابقة العالمية للجامعات لتصميم المنازل المعتمدة على الطاقة الشمسية (ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق الأوسط) التي تنظمها العام المقبل تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في إطار الشراكة بين المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي مع وزارة الطاقة الأمريكية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى من المسابقة التي نظمتها الهيئة في شهر نوفمبر 2018.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «حققت الدورة الأولى من مسابقة ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق الأوسط التي نظمتها الهيئة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، نجاحاً كبيراً حيث استقطبت أكثر من 600 طالب وأكاديمي من 54 جنسية ضمن 15 فريقاً من 28 جامعة في 11 دولة حول العالم،.

الأمر الذي يعكس مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمنصة محفزة للابتكار وبيئة حاضنة للمبدعين، ويعكس استضافة دبي للدورتين الأولى والثانية من المسابقة بجوائز إجمالية تزيد على 20 مليون درهم، مكانة الإمارة كمدينة مستقبلية تتبنى حلولاً مستدامة وتوفر مساحة للشباب من جميع أنحاء العالم للإبداع والابتكار».

وأضاف: «تهدف مسابقة ديكاثلون الطاقة الشمسية التي تعد المسابقة الأكبر والأكثر تنافسية وتحدياً بين الجامعات العالمية، إلى إشراك الشباب في عملية التنمية المستدامة وتشجيعهم على الابتكار وإتاحة الفرصة لهم لإطلاق قدراتهم الإبداعية لتطوير حلول مبتكرة تدعم الجهود العالمية لمواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي، إدراكاً منا بأن الشباب هم القوة الدافعة لبناء مستقبل أكثر إشراقاً.

وقد شهدت الدورة الأولى من المسابقة نماذج مبتكرة لبيوت ذكية مستدامة تم تصميمها لتناسب البيئة الثقافية والاجتماعية والمناخية لمنطقة الشرق الأوسط، ونأمل أن نرى نماذج أكثر تطوراً في الدورة الثانية من المسابقة التي ستنظم بالتزامن مع إكسبو 2020 دبي الذي يتوافق شعاره «تواصل العقول.. وصنع المستقبل» مع هذه المسابقة العالمية الرائدة».

استدامة

يشار إلى أن مسابقة ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق الأوسط تهدف إلى تشجيع الفرق المشاركة على تصميم وبناء وتشغيل نماذج مستدامة لمنازل تعمل بالطاقة الشمسية. ويمكن للفرق الجامعية التسجيل أو الحصول على مزيد من المعلومات عبر الموقع الإلكتروني للمسابقة: www.solardecathlonme.com أو التواصل عبر البريد الإلكتروني sdme@dewa.gov.ae