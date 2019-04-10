وزارة تنمية المجتمع تُحفّز تفاعل كبار المواطنين في «بعدك شباب»

المصدر: دبي- البيان

نظمت وزارة تنمية المجتمع بمركز التنمية الاجتماعية في كلباء، ورشة بعنوان «موروثنا الشعبي» وذلك ضمن مبادرة «بعدك شباب» التي تستهدف إشراك كبار المواطنين والاستفادة من خبراتهم المتنوعة في تنفيذ فعاليات مبتكرة يُشارك فيها طلبة المدارس وكافة أفراد المجتمع انطلاقاً من أهداف ومحاور السياسة الوطنية لكبار المواطنين.

وقدّمت الورشة فاطمة سالم سليمان معلمة متقاعدة، بحضور عدد من الأمهات والجدّات من كبار المواطنين، إلى جانب مشاركة مجموعة من طالبات المدارس في المرحلة التأسيسية.

وتضمنت مبادرة «بعدك شباب» ألعاباً شعبية تراثية تنافس فيها كبار المواطنين في أجواء إيجابية ومحفزة، وذلك انطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية لوزارة تنمية المجتمع المتمثلة في تعزيز التماسك الأسري وتحقيق التلاحم المجتمعي. وتتضمن السياسة الوطنية لكبار المواطنين سبعة محاور أساسية وهي الرعاية الصحية، والتواصل المجتمعي والحياة النشطة، واستثمار الطاقات والمشاركة المدنية، والبنية التحتية والنقل، والاستقرار المالي، والأمن والسلامة، وجودة الحياة المستقبلية.