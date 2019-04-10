«الإمارات الإسلامي» يتبرع بـ8 ملايين لـ«تراحم الخيرية»

المصدر: دبي - البيان

تبرّع «الإمارات الإسلامي» بمبلغ 8 ملايين درهم لصالح مؤسسة «تراحم الخيرية»، التي توفر المساعدات الإنسانية للمحتاجين.

وتعتزم المؤسسة استخدام التبرع الذي تم تقديمه من خلال «صندوق الإمارات الإسلامي الخيري» لتوفير الغذاء والماء والدواء وغيرها من الاحتياجات الأساسية للأسر المتعففة في أنحاء دولة الإمارات.

وقالت عواطف الهرمودي، مدير عام الإدارة التنفيذية في «الإمارات الإسلامي»: «نؤمن بأهمية توفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية كالغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم على صعيد تحسين الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والمجتمع ككل.

وباعتبارنا مصرفاً ملتزماً بخدمة المجتمع الذي يزاول نشاطه فيه، يسعدنا أن نحظى بهذه الفرصة النبيلة مجدداً هذا العام لدعم الأسر المتعففة عبر مؤسسة تراحم التي تربطنا بها علاقة تعاون ناجحة وطويلة الأمد».