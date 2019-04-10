«أم القيوين الخيرية» تخصص 6 ملايين لمشاريع رمضان

المصدر: أم القيوين ـ عصام الدين عوض

خصصت جمعية أم القيوين الخيرية 6 ملايين درهم لتنفيذ حملة مشاريع رمضان تحت شعار (خير وعطاء)، حيث أكدت الجمعية تسخير كافة الإمكانات لرسم البسمة على وجوه الفئات المحتاجة وتوفير العيش الكريم من خلال لجان تم تشكيلها لمتابعة برامج وخطط وأهداف الحملة الرمضانية.

وقال الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين الخيرية: يستفيد من المير الرمضاني 2000 أسرة من مختلف مناطق أم القيوين، مثمناً الدعم والرعاية التي يوليها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات للعمل الخيري، كما ثمن توجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين ودعم سموه المتواصل للجمعية لتقديم أفضل الخدمات للمحتاجين.

من جهته أوضح عيسى بلحيول مدير جمعية أم القيوين الخيرية أن الجمعية أكملت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم، حيث تم تخصيص 6 ملايين درهم للمشاريع الرمضانية، منها 4 ملايين درهم للزكاة و400 ألف لإفطار الصائم و200 ألف لزكاة الفطر و300 ألف لكسوة العيد و600 ألف للمواد الغذائية و40 ألف درهم لسقيا الماء، مثمناً مساندة المحسنين الذين يدعمون جهود الجمعية حتى تتمكن من تقديم خدماتها للمحتاجين، وكذلك دور الشركات والمؤسسات الداعمة للجمعية.

وأضاف أن مشاريع الجمعية الخيرية هي ثمرة طيبة لتعاونها مع أصحاب الخير ومختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والجمعيات والهيئات الخيرية التي تتجاوب معها وتشاركها تلك الجهود وتدعم برامجها ومشاريعها الخيرية التي تهدف إلى إدخال الفرحة على قلوب المحتاجين، كما أن الجمعية وضعت خططاً لدعم عام التسامح من خلال إطلاق المبادرات الخيرية التي تصب في صالح المحتاجين وتلمس احتياجاتهم والعمل على مساعدتهم.