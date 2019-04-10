«دار البر» تسعد 16 طفلاً مريضاً في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نظم فرع جمعية دار البر في رأس الخيمة، برعاية دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، فعالية خاصة بمناسبة (يوم الصحة العالمي)، بمقر الفرع بمنطقة النخيل.

تضمنت الفعالية إسعاد 16 طفلاً مريضاً من أبناء الأسر المسجلين لدى الفرع، عبر توزيع مبالغ نقدية عليهم، تشجيعاً وتحفيزاً لهم في مواجهة المرض، فيما عبر الأطفال المستفيدون من المبادرة وأسرهم عن فرحتهم البالغة بها.

وتوجه علي عبد الله الشحي، مدير فرع «دار البر» في رأس الخيمة، بالشكر والتقدير لـ«اقتصادية رأس الخيمة»، الجهة الراعية للمبادرة، والتي ساهمت بفاعلية في نجاحها، وإسعاد المرضى.

وأكد الشحي، حرص الجمعية على أداء دورها الإنساني بتنفيذ مشاريعها الخيرية وبرامجها المجتمعية التنموية التي تصب في صالح المجتمع.