تطوير مهارات 2439 خطيباً استعداداً لرمضان

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تطلق الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف استعداداً لشهر رمضان الفضيل، ورش عمل تدريبية من يوم الأحد المقبل لتدريب خطباء المساجد على مستوى الدولة، حيث تم تكليف 93 مدرباً للقيام بتطوير مهارات 2439 خطيباً.

وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة، أن الخطة الاستراتيجية للهيئة تقضي بمواصلة التدريب والتأهيل والتطوير، وصولاً إلى التميز والإبداع بما يثري الثقافة الدينية للمجتمع، ويسعد الجمهور بجودة المعلومة ومنهجية الاعتدال والانفتاح والتسامح، ثم إيصال هذه القيم عبر مهارات الأداء لدى الخطباء. وأضاف الدكتور الكعبي سيتلقى المتدربون من الخطباء مواد مكثفة في أساليب الخطابة ومكانتها في التنمية الثقافية والوسائل العلمية والعملية والأدبية المتجددة بما يميز الخطابة في سلم الفنون الأدائية، كفن الإلقاء والإمتاع.