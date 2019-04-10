بلدية أم القيوين تنظم ورشة للتوعية البيئية

المصدر: أم القيوين - البيان

نظمت بلدية أم القيوين متمثلة بقطاع حماية البيئة والسلامة العامة بالدائرة وبالتعاون مع الجمعية النسائية في أم القيوين ورشة عمل بعنوان «أهمية إعادة التدوير» قدمها الموظف محمد يوسف من إدارة النفايات لموظفي ومنتسبي الجمعية النسائية بهدف التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة.

وأكدت ميثاء جاسم شافي مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة أن دائرة بلدية أم القيوين تسعى دوماً إلى تقديم كافة المعلومات التي يحتاجها الجمهور والجهات فيما يتعلق بإعادة التدوير من أجل المساهمة في الحفاظ على نظافة المدينة واتباع سلوكيات مسؤولة بيئياً، مشيرة إلى حرص الدائرة على القيام بحملات توعية بشكل مستمر وتوزيع نشرات وكتيبات وأكياس للقمامة بهدف التوعية بأهمية الحفاظ على سلامة البيئة والنظافة العامة وإمكانية إعادة تدوير النفايات وجعلها صالحه للبيئة وما تشكله النفايات من مخاطر على سلامة البيئة والإنسان.