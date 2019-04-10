تعاون بين هيئة تنمية المجتمع ومركز محمد بن راشد للتواصل الحضاري

المصدر: دبي - البيان

ناقشت هيئة تنمية المجتمع في دبي، ومركز الشيخ محمد بن راشد للتواصل الحضاري، خلال اجتماع عقد أخيراً في المركز، آفاق التعاون المستقبلية في مجال نشر الوعي حول الإرث الحضاري والثقافي الغني لدولة الإمارات والتعريف على نطاق واسع بالعادات الإماراتية الأصيلة.

ويأتي ذلك انطلاقاً من التزام الطرفين بخدمة وتمكين أفراد المجتمع المحلي في دبي ودولة الإمارات، والمساهمة في تحقيق السعادة والرفاهية باعتبارها أولويـــة استراتيجية، وفق الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين من الطرفين، على رأسهم أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، وعبدالله بن عيسى السركال، مؤسس مركز الشيخ محمد بن راشد للتواصل الحضاري.

وخلال الاجتماع، ألقى عبدالله بن عيسى السركال عرضاً تقديمياً تناول فيه رؤية وأهداف المركز والمبادرات التي تم تطويرها لتعريف المقيمين والوافدين بتاريخ وتقاليد وشعب دولة الإمارات، في محاولة لتعميق مستوى فهمهم للمجتمع المحلي.

وقال أحمد جلفار: «يلعب مركز الشيخ محمد بن راشد للتواصل الحضاري دوراً مهماً في نشر التوعية حول أبرز الملامح المميزة للإرث الحضاري العريق لدولة الإمارات، والتعريف بمسيرتها الفريدة وهذا الدور لا يقع على عاتق المركز وحده ، بل يجب علينا جميعاً التعاون للقيام بدورنا كمؤسسات وهيئات معنية، والمساهمة معاً في غرس ثقافة التفاهم وتعزيز جسور التواصل الحضاري».