التحذير من وضع كريمات تحت مستشعر جهاز فحص السكري

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نوهت دائرة الصحة في أبوظبي إلى التحذير الذي أصدرته وكالة الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية حول استخدام منتج (Freestyle Liber).

حيث تلقت الأخيرة تقارير تفيد بإصابة مستخدمي الوسيلة الطبية والمستخدمة في فحص السكري بتفاعلات تحسسية جلدية عن استخدام اللاصق الخاص بمستشعر الجهاز.وأشارت إلى أن بعض المستخدمين يقومون بوضع كريمات أو رزاز أو ملصقات تحت المستشعر الخاص بالجهاز لتقليل حدوث التفاعلات التحسسية الجلدية، مؤكدة أن وضع تلك المواد قد يؤثر في أداء الجهاز، وبالتالي تتسبب في قراءات خاطئة، علماً بأن تلك المشكلة لا تقتصر فقط على المستشعر الخاص بجهاز (Abbott Freestyle Liber).

ونصحت بعدم وضع كريمات أو ملصقات تحت المستشعر الخاص بجهاز فحص السكري للحصول على قراءات صحيحة، وفي حالة حدوث تهيج في الجلد أو احمرار أو حكة عند استخدام لاصق المستشعر الخاص بجهاز قياس السكري بالدم يجب التحدث مع الطبيب أو الصيدلي للتعريف بشأن الاستمرار في استخدام الجهاز أو النصح باستخدام بدائل أخرى.