%40 انخفاض أسعار الأسماك في عجمان

المصدر: عجمان ـ أسامة أحمد

شهد سوق الأسماك في عجمان تدفق حصيلة الصيد وزيادة عدد القوارب الواردة إلى السوق خلال فترتي الصباح والمساء، إضافة إلى الأسماك المستوردة من الخارج، ما أدى إلى انخفاض الأسعار بنسبة تصل إلى 40%.

وقال العاملون في سوق عجمان إن تحسن حالة الجو وعدم اضطراب البحر وراء الصيد الوفير، مشيرين إلى أن إجازة عطلة الربيع وسفر غالبية الأسر أدى إلى وفرة المعروض من الأسماك. وقال محمود محمد حسين، تاجر أسماك في سوق عجمان، إن تدفق كميات كبيرة من الأسماك خلال فترتي الصباح والمساء، أسفر عن انخفاض كبير في أسعار أنواع مختلفة، لافتاً إلى أن سعر الكيلو من الخباب ما بين 55 إلى 60 درهماً، والهامور ما بين 30 درهماً إلى 35 والكنعد 25 درهماً.

وأكد ازدياد كميات الأسماك الواردة إلى السوق يومياً وغياب الشعري والبياض نظراً لتوقف صيدها في الوقت الراهن وتوجد كميات قليلة قادمة من الخارج وأسعارها تتراوح ما بين 20 إلى 25 درهماً الكيلو. ونوه بالإقبال الضعيف من الجمهور على شراء الأسماك المختلفة خلال فترتي الصباح الباكر والمساء، مرجعاً ذلك إلى موسم إجازة الربيع وسفر غالبية الأسر، مؤكداً أن الأسعار الحالية في متناول جميع شرائح المجتمع مقارنة بالأسبوع الماضي.

وفرة المعروض

وأكد سعيد محمد، تاجر أسماك، أن سعر المن قبل أسبوعين وصل إلى 200 درهم واليوم 120 درهماً، متوقعاً أن تشهد الأيام المقبلة انخفاضاً في الأسعار مع حلول شهر رمضان المبارك.

وذكر علي يوسف غريب، مراقب في سوق الأسماك أن الأسبوع الجاري شهد تدفق كميات وفيرة من الأسماك وخروج معظم القوارب، حيث يستقبل السوق خلال فترتي الصباح والمساء قرابة 40 قارباً محملة بالأسماك الطازجة. وأكد أن انخفاض الأسعار يشجع المستهلكين على الشراء وزيارة سوق السمك بصورة مستمرة مما يحقق الفائدة للصيادين والتجار وينعش الحركة التجارية في السوق.

، ولفت إلى اهتمام إدارة السوق بالرقابة على نوعية الأسماك وصلاحيتها، إضافة إلى التزام العاملين في بيع الأسماك بنظافة المكان والعرض والحفظ بطريقة صحيحة من أجل صحة وسلام المستهلكين.