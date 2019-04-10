سحب تشغيلة من حقن وريدية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

قررت دائرة الصحة، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي، سحب تشغيلة واحدة من حقن وريدية (FRENIN) المصنعة من قبل إحدى الشركات الهندية تحمل رقم IPLA2804 بتاريخ انتهاء أغسطس 2020.

وقامت دائرة الصحة بتحليل عدد من العينات من هذه التشغيلة في المختبر الصيدلاني المركزي التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة كجزء من برنامج مراقبة جودة المنتجات الصيدلانية ما بعد التسوق، وقد أظهرت نتائج التحليل المخبري وجود جسيمات غريبة في المحلول الذي يعطى عن طريق الوريد، مشيرة إلى أن المنتج غير مسجل لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالدولة، ولكنه متوفر في بعض المنشآت الصحية في أبوظبي.